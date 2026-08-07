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Бубнов отреагировал на перформанс болельщиков «Спартака» против трансфера Даку

Бубнов отреагировал на перформанс болельщиков «Спартака» против трансфера Даку
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Футбольный эксперт Александр Бубнов отреагировал на выступление части болельщиков «Спартака», которые высказали негативную реакцию относительно перехода в клуб нападающего Мирлинда Даку. За день до официального перехода албанца в «Спартак» в соцсетях появилась фотография фанатов красно-белых с транспарантом, на котором было написано «Даку тут не место».

«Это политика. Даку из категории футболистов, которых чем больше оскорбляют, тем им лучше. Он доказывать просто будет, и всё. А спартаковские фанаты, да и любые, — начни забивать и таким героем станешь, они тебя любить будут. Тем более если «Спартак» чемпионом станет», — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

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