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В «Спартаке» сообщили о проведённой Даниилу Зорину операции

В «Спартаке» сообщили о проведённой Даниилу Зорину операции
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Пресс-служба московского «Спартака» сообщила, что полузащитник команды Даниил Зорин был успешно прооперирован. Ранее футболист повредил ахиллово сухожилие. 22-летний Зорин – воспитанник «Спартака». В прошлом сезоне он провёл шесть матчей за красно-белых во всех турнирах и забил один гол.

«Даниил Зорин успешно перенёс операцию на ахилловом сухожилии. Восстановление займёт до пяти месяцев. Желаем нашему полузащитнику стойкости и терпения. Ждём возвращения на поле!» — сказано в сообщении пресс-службы «Спартака».

В матче 3-го тура Альфа-Банк РПЛ «Спартак» сыграет с «Краснодаром» на домашней арене. Матч пройдёт 9 августа.

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