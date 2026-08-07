В «Спартаке» сообщили о проведённой Даниилу Зорину операции

Пресс-служба московского «Спартака» сообщила, что полузащитник команды Даниил Зорин был успешно прооперирован. Ранее футболист повредил ахиллово сухожилие. 22-летний Зорин – воспитанник «Спартака». В прошлом сезоне он провёл шесть матчей за красно-белых во всех турнирах и забил один гол.

«Даниил Зорин успешно перенёс операцию на ахилловом сухожилии. Восстановление займёт до пяти месяцев. Желаем нашему полузащитнику стойкости и терпения. Ждём возвращения на поле!» — сказано в сообщении пресс-службы «Спартака».

В матче 3-го тура Альфа-Банк РПЛ «Спартак» сыграет с «Краснодаром» на домашней арене. Матч пройдёт 9 августа.