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Роман Березовский назвал явного фаворита в борьбе за победу в РПЛ

Роман Березовский назвал явного фаворита в борьбе за победу в РПЛ
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Бывший вратарь ряда клубов Альфа-Банк РПЛ Роман Березовский назвал явного претендента на победу в соревновании. По мнению Березовского, фаворитом чемпионата России сезона-2026/2027 является санкт-петербургский «Зенит».

«Зенит» — явный фаворит в борьбе за победу в РПЛ. Об этом говорит начало сезона. Команда почти не замечает соперников. Конкуренты потеряли своих лидеров, а «Зенит» оставил всех ведущих игроков. Команда хочет закрыть вопрос с чемпионством как можно скорее. В этот раз «Зенит» решил не тянуть до последнего тура», — приводит слова Березовского Metaratings.

«Зенит» — действующий победитель Российской Премьер-Лиги.

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