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«Монако» интересуется Ромелу Лукаку — La Gazzetta dello Sport

«Монако» интересуется Ромелу Лукаку — La Gazzetta dello Sport
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«Монако» интересуется нападающим «Наполи» и сборной Бельгии Ромелу Лукаку. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

Нападающий Фоларин Балогун близок к уходу из «Монако» — этим и продиктован интерес княжеского клуба к бельгийскому футболисту. Потенциальная сделка оценивается в € 10 млн. «Атланта Юнайтед» и «Трабзонспор» также следят за ситуацией.

Действующий контракт Лукаку с «Наполи» истекает в июне 2027 года. В прошедшем сезоне игрок провёл лишь семь матчей за клуб во всех турнирах и забил один гол — бо́льшую часть сезона он пропустил из-за травмы. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 6 млн.

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