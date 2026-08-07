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Бавария — Астон Вилла, результат матча 7 августа 2026, счет 2:1, товарищеский матч

«Бавария» обыграла «Астон Виллу» в товарищеском матче в Гонконге
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Завершился товарищеский матч, в котором встречались немецкая «Бавария» и английская «Астон Вилла». Команды играли на стадионе «Спортивный парк Кай Так» в Гонконге, Китай. «Бавария» одержала победу со счётом 2:1.

Товарищеские матчи (клубы) — 2026
07 августа 2026, пятница. 15:00 МСК
Бавария
Мюнхен, Германия
Окончен
2 : 1
Астон Вилла
Бирмингем, Англия
1:0 Джэ – 37'     2:0 Диас – 74'     2:1 Гомес – 83'    

На 37-й минуте счёт открыл защитник «Баварии» Ким Мин Джэ. На 74-й минуте отличился нападающий «Баварии» Луис Диас. На 83-й минуте полузащитник Жоао Гомес отыграл один мяч «Астон Виллы».

«Бавария» заняла первое место в чемпионате Германии сезона-2025/2026, заработав 89 очков за 34 игры. «Астон Вилла» завершила сезон-2025/2026 английской Премьер-лиги на четвёртом месте в турнирной таблице. Команда набрала 65 очков за 38 матчей. Чемпионом страны стал «Арсенал», заработав 85 очков за аналогичное количество встреч.

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