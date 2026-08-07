«Бавария» обыграла «Астон Виллу» в товарищеском матче в Гонконге

Завершился товарищеский матч, в котором встречались немецкая «Бавария» и английская «Астон Вилла». Команды играли на стадионе «Спортивный парк Кай Так» в Гонконге, Китай. «Бавария» одержала победу со счётом 2:1.

На 37-й минуте счёт открыл защитник «Баварии» Ким Мин Джэ. На 74-й минуте отличился нападающий «Баварии» Луис Диас. На 83-й минуте полузащитник Жоао Гомес отыграл один мяч «Астон Виллы».

«Бавария» заняла первое место в чемпионате Германии сезона-2025/2026, заработав 89 очков за 34 игры. «Астон Вилла» завершила сезон-2025/2026 английской Премьер-лиги на четвёртом месте в турнирной таблице. Команда набрала 65 очков за 38 матчей. Чемпионом страны стал «Арсенал», заработав 85 очков за аналогичное количество встреч.