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Бубнов предположил, сыграет ли Даку за «Спартак» в матче с «Краснодаром»

Бубнов предположил, сыграет ли Даку за «Спартак» в матче с «Краснодаром»
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Футбольный эксперт Александр Бубнов ответил на вопрос, выйдет ли на поле новоиспечённый футболист «Спартака» Мирлинд Даку в матче 3-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром». Игра пройдёт 9 августа в Москве. Даку перешёл в «Спартак» накануне, 6 августа. Прежде он выступал за «Рубин».

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 3-й тур
09 августа 2026, воскресенье. 20:00 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
Краснодар
Краснодар
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

— Увидим мы Мирлинда Даку в матче с «Краснодаром»?
— Ну, ты знаешь… Зная его амбиции… И, судя по всему, он в неплохой форме, потому что готовился к сезону. И хорошо выглядел в этих играх за «Рубин». Мне кажется, этого игрока можно спокойно ставить. Ты ничем не рискуешь, — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

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