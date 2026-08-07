Бубнов предположил, сыграет ли Даку за «Спартак» в матче с «Краснодаром»

Футбольный эксперт Александр Бубнов ответил на вопрос, выйдет ли на поле новоиспечённый футболист «Спартака» Мирлинд Даку в матче 3-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром». Игра пройдёт 9 августа в Москве. Даку перешёл в «Спартак» накануне, 6 августа. Прежде он выступал за «Рубин».

— Увидим мы Мирлинда Даку в матче с «Краснодаром»?

— Ну, ты знаешь… Зная его амбиции… И, судя по всему, он в неплохой форме, потому что готовился к сезону. И хорошо выглядел в этих играх за «Рубин». Мне кажется, этого игрока можно спокойно ставить. Ты ничем не рискуешь, — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».