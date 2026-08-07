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Хуан Карлос Карседо объяснил уход Ливая Гарсии из «Спартака»

Хуан Карлос Карседо объяснил уход Ливая Гарсии из «Спартака»
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Главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо объяснил уход нападающего Ливая Гарсии из московского клуба. Футболист ранее присоединился к греческому «Панатинаикосу» на правах аренды до конца текущего сезона.

«С Ливаем мы поговорили. Объяснил, что это тренерское решение. Нет возможности всем давать игровое время. Уверен, что в Греции у него всё получится», — передаёт слова Карседо корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Гарсия выступал за «Спартак» с 2025 года. В сезоне-2025/2026 Ливай Гарсия провёл за красно-белых 33 матча во всех турнирах, в которых забил семь мячей и сделал пять результативных передач. По данным портала Тransfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 7 млн.

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