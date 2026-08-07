Карседо: уверен, в «Спартаке» не будет проблем из-за политики после перехода Даку

Главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо считает, что в команде не будет проблем, связанных с политикой, после перехода албанского нападающего Мирлинда Даку.

«Уверен, никаких проблем из-за политики после перехода Даку в команде не будет. У нас прекрасная атмосфера в коллективе, все ребята всё понимают, сконцентрированы на том, чтобы становиться лучше. Мы разговариваем исключительно о футболе, о том, чтобы приносить пользу «Спартаку». Политику мы не обсуждаем», — передаёт слова Карседо корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Напомним, на Евро-2024 Даку после матча между Албанией и Хорватией (2:2) выкрикивал в мегафон оскорбительные заряды против Северной Македонии и Сербии. Перед переходом футболиста объединение болельщиков «Спартака» Crazy North выступило против трансфера форварда по политическим причинам.