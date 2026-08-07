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Карседо: надеюсь, Даку принесёт много пользы «Спартаку», он в отличной форме

Карседо: надеюсь, Даку принесёт много пользы «Спартаку», он в отличной форме
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Главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо поделился ожиданиями от выступления нападающего Мирлинда Даку в московском клубе.

«Даку прекрасно себя показал в «Рубине». Все мы понимаем, на что он способен. Надеюсь, он будет очень быстро адаптироваться в «Спартаке» и принесёт нам много пользы. Думаю, это пройдёт быстро, потому что он в отличной форме, мы видели это в первых турах. Мирлинд прошёл полноценную предсезонку, есть момент с адаптацией именно в команду, но, думаю, всё пройдёт хорошо.

Не соглашусь, что Даку силён только индивидуально. Он приносит много пользы своей команде. Рад иметь в составе таких нападающих, как Даку и Угальде», — передаёт слова Карседо корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Даку выступал за «Рубин» с лета 2023 года. За карьеру в казанском клубе 28-летний форвард принял участие в 93 матчах во всех турнирах, в которых отметился 38 голами и 13 результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 9 млн.

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