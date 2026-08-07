15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Арсенал» и Альварес согласовали личные условия, но приоритет — «Барселона» — The Article

«Арсенал» и Альварес согласовали личные условия, но приоритет — «Барселона» — The Article
Комментарии

Нападающий мадридского «Атлетико» и сборной Аргентины Хулиан Альварес может продолжить карьеру в Англии. Как сообщает издание The Article в соцсети X, «Арсенал» согласовал личные условия контракта с форвардом.

Приоритетом для 26-летнего футболиста, однако, по-прежнему остаётся «Барселона». Тем не менее Альварес готов перейти в «Арсенал», если сделка с каталонским клубом сорвётся. Спортивный директор «Арсенала» Андреа Берта ведёт переговоры с «Атлетико», но разница между клубами в оценке стоимости игрока остаётся.

Ранее сам футболист заявил о желании покинуть «Атлетико». Мадридский клуб, в свою очередь, не хотел бы продавать Альвареса конкурентам по чемпионату Испании.

Материалы по теме
Эпохальные шаги «Реала», главный переход РПЛ, внезапный клуб Салаха. Трансферы и слухи дня
Эпохальные шаги «Реала», главный переход РПЛ, внезапный клуб Салаха. Трансферы и слухи дня
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android