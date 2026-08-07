«Арсенал» и Альварес согласовали личные условия, но приоритет — «Барселона» — The Article

Нападающий мадридского «Атлетико» и сборной Аргентины Хулиан Альварес может продолжить карьеру в Англии. Как сообщает издание The Article в соцсети X, «Арсенал» согласовал личные условия контракта с форвардом.

Приоритетом для 26-летнего футболиста, однако, по-прежнему остаётся «Барселона». Тем не менее Альварес готов перейти в «Арсенал», если сделка с каталонским клубом сорвётся. Спортивный директор «Арсенала» Андреа Берта ведёт переговоры с «Атлетико», но разница между клубами в оценке стоимости игрока остаётся.

Ранее сам футболист заявил о желании покинуть «Атлетико». Мадридский клуб, в свою очередь, не хотел бы продавать Альвареса конкурентам по чемпионату Испании.