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Главный тренер «Спартака» Карседо поделился ожиданиями от матча с «Краснодаром»

Главный тренер «Спартака» Карседо поделился ожиданиями от матча с «Краснодаром»
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Главный тренер московского «Спартака» Хуан Карлос Карседо поделился ожиданиями от матча 3-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги, в котором красно-белые встретятся с «Краснодаром». Игра пройдёт на стадионе «Лукойл Арена» в Москве в воскресенье, 9 августа.

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 3-й тур
09 августа 2026, воскресенье. 20:00 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
Краснодар
Краснодар
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Вряд ли матч с «Краснодаром» можно назвать решающим, всё-таки только 3-й тур, много встреч впереди. Посмотрим, какой будет результат. Главное, чтобы мы могли показать на нашем домашнем стадионе хорошую игру.

«Краснодар» всегда силён, мы это видели и в прошлом сезоне. Это один из фаворитов в этом сезоне тоже. Они нас обыграли у нас дома, постараемся сделать всё, чтобы этого не повторилось», — передаёт слова Карседо корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

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