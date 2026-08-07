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Хуан Карлос Карседо: мы хотим, чтобы Барко остался в «Спартаке»

Хуан Карлос Карседо: мы хотим, чтобы Барко остался в «Спартаке»
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Главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо высказался о будущем аргентинского полузащитника Эсекьеля Барко в московском клубе.

«Мы хотим, чтобы Барко остался в «Спартаке». Его обожают болельщики, он приносит много пользы, прекрасно играет, один из ключевых наших футболистов. Надеюсь, всё будет хорошо», — передаёт слова Карседо корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Ранее появилась информация, что Барко продлит контракт со «Спартаком» до лета 2030 года, несмотря на предметный интерес аргентинских «Индепендьенте» и «Ривер Плейт». Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года.

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