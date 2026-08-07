Главный тренер «Спартака» Карседо ответил на вопрос о новых трансферах в команду

Главный тренер московского «Спартака» Хуан Карлос Карседо высказался о результатах работы клуба на трансферном рынке и ответил на вопрос о нынешнем составе красно-белых.

«Я действительно доволен той командой и тем составом, который у нас есть сейчас. Да, клуб пытается найти какие-то варианты. Но я очень доволен тем составом, который у нас есть», — передаёт слова Карседо корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Нападающий Мирлинд Даку перебрался в «Спартак» из «Рубина» в летнее трансферное окно. Форвард красно-белых Ливай Гарсия был отдан в аренду в греческий «Панатинаикос» до конца текущего сезона.