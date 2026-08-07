15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тренер «Спартака» Карседо рассказал, когда ожидается возвращение Жедсона на поле

Тренер «Спартака» Карседо рассказал, когда ожидается возвращение Жедсона на поле
Комментарии

Главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо перед матчем 3-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром» ответил на вопрос, когда на поле вернётся полузащитник московской команды Жедсон Фернандеш.

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 3-й тур
09 августа 2026, воскресенье. 20:00 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
Краснодар
Краснодар
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Мы приберегли Жедсона в предыдущих играх, но сегодня он будет с нами тренироваться. Думаю, он будет полностью готов к следующим матчам», — передаёт слова Карседо корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

После ранней замены из-за повреждения во встрече с «Родиной» (3:0) в 1-м туре Российской Премьер-Лиги Жедсон не принимал участия в играх с «Ахматом» (2:1) в РПЛ и «Оренбургом» (5:1) в Кубке России.

Материалы по теме
Трансфер Даку — сильный ход «Спартака» на пути к трофеям. Не только на словах
Трансфер Даку — сильный ход «Спартака» на пути к трофеям. Не только на словах
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android