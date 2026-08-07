Тренер «Спартака» Карседо рассказал, когда ожидается возвращение Жедсона на поле

Главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо перед матчем 3-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром» ответил на вопрос, когда на поле вернётся полузащитник московской команды Жедсон Фернандеш.

«Мы приберегли Жедсона в предыдущих играх, но сегодня он будет с нами тренироваться. Думаю, он будет полностью готов к следующим матчам», — передаёт слова Карседо корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

После ранней замены из-за повреждения во встрече с «Родиной» (3:0) в 1-м туре Российской Премьер-Лиги Жедсон не принимал участия в играх с «Ахматом» (2:1) в РПЛ и «Оренбургом» (5:1) в Кубке России.