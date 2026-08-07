«Марсель» нашёл возможную замену Рульи в Саудовской Аравии — L’Equipe

Голкипер «Неома» Марцин Булка может продолжить карьеру в марсельском «Олимпике». Об этом сообщает L’Equipe.

Ожидается, что в ближайшее время вратарь провансальцев Херонимо Рульи перейдёт в «Манчестер Сити» — в Булке французский клуб видит замену аргентинцу. По данным источника, «Марсель» уже направил «Неому» предложение об аренде голкипера.

Контракт игрока с его нынешним клубом рассчитан до лета 2029 года. Ранее футболист выступал за «Пари Сен-Жермен», «Ниццу», «Картахену» и «Шатору». По данным сайта Transfermarkt, текущая рыночная стоимость поляка составляет € 15 млн. В шести матчах прошлого сезона саудовского чемпионата Булка пропустил восемь мячей.