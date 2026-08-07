Валерий и Дарья Карпины раскрыли имя новорождённого ребёнка

Главный тренер сборной России Валерий Карпин и его супруга Дарья раскрыли имя новорождённого сына. Мальчика, появившегося на свет 6 августа, назвали именем Даниэль. Об этом сообщила Дарья Карпина в телеграм-канале.

Даниэль стал шестым ребёнком Валерия Карпина. Первые пять детей тренера — девочки: Вероника, Мария, Валерия, Дарья и Александра. Две последние родились в 2018 и 2020 годах.

Карпин возглавляет сборную России с 2021 года. Ранее он работал в московском «Динамо», «Ростове» (в качестве совмещения постов с национальной командой), а также в армавирском «Торпедо», испанской «Мальорке» и московском «Спартаке».