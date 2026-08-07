15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Хетафе» может подписать полузащитника сборной Бельгии Мангала — L’Equipe

«Хетафе» может подписать полузащитника сборной Бельгии Мангала — L’Equipe
Комментарии

Полузащитник сборной Бельгии Орель Мангала на правах аренды может перейти из «Лиона» в «Хетафе». Об этом сообщает L’Equipe.

На данный момент лионский «Олимпик» стремится расстаться с рядом футболистов, чтобы разгрузить зарплатную ведомость. Ожидается, что Мангала пополнит состав «Хетафе» на правах аренды без права выкупа в ближайшее время. Испанский клуб покроет бо́льшую часть зарплаты хавбека.

Срок действия нынешнего трудового договора Мангала с «Лионом» рассчитан до лета 2028 года. По данным сайта Transfermarkt, текущая рыночная стоимость бельгийца составляет € 9 млн. В 15 матчах прошлого клубного сезона он отдал одну голевую передачу.

Материалы по теме
Официально
Луа Опенда перешёл из «Ювентуса» в «Лион» на правах аренды
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android