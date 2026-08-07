«Хетафе» может подписать полузащитника сборной Бельгии Мангала — L’Equipe

Полузащитник сборной Бельгии Орель Мангала на правах аренды может перейти из «Лиона» в «Хетафе». Об этом сообщает L’Equipe.

На данный момент лионский «Олимпик» стремится расстаться с рядом футболистов, чтобы разгрузить зарплатную ведомость. Ожидается, что Мангала пополнит состав «Хетафе» на правах аренды без права выкупа в ближайшее время. Испанский клуб покроет бо́льшую часть зарплаты хавбека.

Срок действия нынешнего трудового договора Мангала с «Лионом» рассчитан до лета 2028 года. По данным сайта Transfermarkt, текущая рыночная стоимость бельгийца составляет € 9 млн. В 15 матчах прошлого клубного сезона он отдал одну голевую передачу.