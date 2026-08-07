«Фиорентина» объявила о переходе Мастантуоно из «Реала» на правах аренды

Нападающий сборной Аргентины Франко Мастантуоно перешёл из «Реала» в «Фиорентину» на правах аренды. Об этом сообщает официальный сайт итальянского клуба.

Фото: ФК «Фиорентина»

Мастантуоно перебрался в испанский гранд летом 2025 года. За этот период вингер принял участие в 35 матчах во всех турнирах, в которых отметился тремя голами и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2031 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 45 млн.

По итогам прошлого сезона «Фиорентина» заняла 15-е место в турнирной таблице Серии А.