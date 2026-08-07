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Защитник «Локомотива» Максим Ненахов высказался после матча с ЦСКА в Кубке России

Защитник «Локомотива» Максим Ненахов высказался после матча с ЦСКА в Кубке России
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Защитник московского «Локомотива» Максим Ненахов прокомментировал результат матча 1-го тура Фонбет Кубка России с ЦСКА (1:1, 4:5 пен.).

Fonbet Кубок России . Группа D. 1-й тур
04 августа 2026, вторник. 20:45 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
1 : 1
4 : 5
ЦСКА
Москва
0:1 Рейс – 40'     1:1 Сильянов – 90+2'    

— Игра с ЦСКА тяжело для тебя далась. Расскажи, что было в конце.
— Очень много воды ушло во время матча. Водно-солевой баланс был нарушен, как я понимаю, и ноги свело.

— Замен уже не было на тот момент.
— Надо было возвращаться в игру. Как могли, так восстановили меня. Спасибо большое медицинскому штабу, что дали доиграть и помогли мне. Надеюсь, что я тоже помог команде. Мы отыгрались, но уступили по пенальти, к сожалению.

Матч тяжело дался, первый тайм — особенно. Мы мало владели мячом, в том числе и из-за этого силы покинули нас во втором тайме. Приходилось много работать в обороне. Тем не менее я рад, что те игроки, которые вышли, помогли нам, мы отыгрались. Наверное, больше положительных эмоций, — приводит слова Ненахова официальный сайт «Локомотива».

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