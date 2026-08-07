Защитник «Локомотива» Максим Ненахов высказался после матча с ЦСКА в Кубке России

Защитник московского «Локомотива» Максим Ненахов прокомментировал результат матча 1-го тура Фонбет Кубка России с ЦСКА (1:1, 4:5 пен.).

— Игра с ЦСКА тяжело для тебя далась. Расскажи, что было в конце.

— Очень много воды ушло во время матча. Водно-солевой баланс был нарушен, как я понимаю, и ноги свело.

— Замен уже не было на тот момент.

— Надо было возвращаться в игру. Как могли, так восстановили меня. Спасибо большое медицинскому штабу, что дали доиграть и помогли мне. Надеюсь, что я тоже помог команде. Мы отыгрались, но уступили по пенальти, к сожалению.

Матч тяжело дался, первый тайм — особенно. Мы мало владели мячом, в том числе и из-за этого силы покинули нас во втором тайме. Приходилось много работать в обороне. Тем не менее я рад, что те игроки, которые вышли, помогли нам, мы отыгрались. Наверное, больше положительных эмоций, — приводит слова Ненахова официальный сайт «Локомотива».