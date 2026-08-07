15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Латышонок счастлив». Игрок «Балтики» Петров — об адаптации вратаря

«Латышонок счастлив». Игрок «Балтики» Петров — об адаптации вратаря
Комментарии

Полузащитник «Балтики» Максим Петров высказался об адаптации голкипера команды Евгения Латышонка. 28-летний вратарь перешёл из «Зенита» в «Нижний Новгород», после чего на правах аренды до конца сезона отправился в калининградский клуб.

«Латышонок счастлив. Он получает игровое время, приехал в команду, в которой его все любили. Влился в коллектив очень быстро, потому что его многие знают», — сказал Петров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Эльвирой Багировой.

Ранее Латышонок выступал за «Балтику» с 2019 по 2024 год. С калининградским клубом голкипер доходил до финала Кубка России в сезоне-2023/2024. По данным портала Тransfermarkt, трансферная стоимость футболиста составляет € 1,5 млн.

Материалы по теме
Сборная 2-го тура РПЛ. Камбэк Латышонка, ураганный Глушенков и герои команды-сенсации
Сборная 2-го тура РПЛ. Камбэк Латышонка, ураганный Глушенков и герои команды-сенсации
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android