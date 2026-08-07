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«Зенит» пошёл на уступки «Фламенго» по трансферу Луиса Энрике — Planeta do Futebol

«Зенит» пошёл на уступки «Фламенго» по трансферу Луиса Энрике — Planeta do Futebol
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Санкт-петербургский «Зенит» пошёл на уступки бразильскому «Фламенго» в переговорах по трансферу вингера сборной Бразилии Луиса Энрике. Как сообщает издание Planeta do Futebol в соцсети X, сине-бело-голубые согласились продать футболиста за € 30 млн и € 5 млн в виде бонусов, а платёж разбить на три года.

По данным источника, ранее российский клуб настаивал на выплате всей суммы сразу, но согласился на уступки из-за хороших отношений с представителями Луиса Энрике. Позже бразильская журналистка Раиса Симплисио сообщила, что «Зенит» требует за переход € 35 млн и € 5 млн бонусами.

Сообщается, что в «Зените» ожидали официального предложения от «Фламенго» до вчерашнего дня, однако этого не произошло. Задержка «Фламенго» с отправкой предложения может разозлить руководство «Зенита» и заставить их изменить свои требования.

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