Тренер «Баварии» Компани оценил игру футболистов в рамках предсезонного турне

Главный тренер «Баварии» Венсан Компани после товарищеского матча с «Астон Виллой» (2:1), который состоялся на стадионе «Спортивный парк Кай Так» в Гонконге, оценил выступление своих футболистов в рамках предсезонного азиатского турне. Ранее мюнхенцы обыграли корейскую команду «Чеджу Юнайтед» (2:1).

«Честно говоря, меня впечатлили все наши футболисты. Сложно выходить на такие матчи, когда столько игроков ещё не вернулись. Очевидно, что некоторые футболисты ещё очень молоды, часть из них ещё никогда не играли с командами такого уровня. Например, если обратить внимание на Тима [Биндера] и Майкона [Кардосо], как они защищались, боролись, то станет ясно, насколько это всё непросто.

А ещё важна та энергия, которую мы продемонстрировали в полузащите с Павловичем, Бишофом и Лаймером, который помогает нам везде, где это необходимо. Мы вложили много времени и сил в развитие этих игроков. Это своего рода награда за работу, которую мы проделали с этими футболистами. Я доволен», — приводит слова Компани Bayern & Germany в соцсети X.