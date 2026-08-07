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Тренер «Баварии» Компани оценил игру футболистов в рамках предсезонного турне

Тренер «Баварии» Компани оценил игру футболистов в рамках предсезонного турне
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Главный тренер «Баварии» Венсан Компани после товарищеского матча с «Астон Виллой» (2:1), который состоялся на стадионе «Спортивный парк Кай Так» в Гонконге, оценил выступление своих футболистов в рамках предсезонного азиатского турне. Ранее мюнхенцы обыграли корейскую команду «Чеджу Юнайтед» (2:1).

Товарищеские матчи (клубы) — 2026
04 августа 2026, вторник. 14:00 МСК
Чеджу Юнайтед
Чеджу, Южная Корея
Окончен
1 : 2
Бавария
Мюнхен, Германия
0:1 Чавес – 12'     1:1 Мин – 15'     1:2 Ассомо – 41'    
Товарищеские матчи (клубы) — 2026
07 августа 2026, пятница. 15:00 МСК
Бавария
Мюнхен, Германия
Окончен
2 : 1
Астон Вилла
Бирмингем, Англия
1:0 Джэ – 37'     2:0 Диас – 74'     2:1 Гомес – 83'    

«Честно говоря, меня впечатлили все наши футболисты. Сложно выходить на такие матчи, когда столько игроков ещё не вернулись. Очевидно, что некоторые футболисты ещё очень молоды, часть из них ещё никогда не играли с командами такого уровня. Например, если обратить внимание на Тима [Биндера] и Майкона [Кардосо], как они защищались, боролись, то станет ясно, насколько это всё непросто.

А ещё важна та энергия, которую мы продемонстрировали в полузащите с Павловичем, Бишофом и Лаймером, который помогает нам везде, где это необходимо. Мы вложили много времени и сил в развитие этих игроков. Это своего рода награда за работу, которую мы проделали с этими футболистами. Я доволен», — приводит слова Компани Bayern & Germany в соцсети X.

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