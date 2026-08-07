Максим Ненахов высказался перед матчем «Локомотива» и «Акрона» в РПЛ

Защитник московского «Локомотива» Максим Ненахов поделился ожиданиями от матча с «Акроном» в рамках 3-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги. Встреча пройдёт в субботу, 8 августа.

— Как проходит подготовка к «Акрону»?

— Всё в штатном режиме. Восстанавливаемся. Все ребята подходят на одном уровне.

— Есть давление, что в матче с «Акроном» нужно победить любой ценой?

— Давления нет. Но то, что победить нужно любой ценой, это точно. Мы к этому готовы. Выйдем как на бой. Для нас это важный матч. Надеюсь, что мы все идём к одной цели и стремимся к одному.

— Что скажешь о сопернике?

— Плохо начали, но для них это тоже очень важный матч будет, чтобы восстановить своё психологическое состояние и исправить турнирное положение. Игра не будет лёгкой, — приводит слова Ненахова официальный сайт «Локомотива».