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Максим Ненахов высказался перед матчем «Локомотива» и «Акрона» в РПЛ

Максим Ненахов высказался перед матчем «Локомотива» и «Акрона» в РПЛ
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Защитник московского «Локомотива» Максим Ненахов поделился ожиданиями от матча с «Акроном» в рамках 3-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги. Встреча пройдёт в субботу, 8 августа.

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 3-й тур
08 августа 2026, суббота. 18:00 МСК
Локомотив М
Москва
Не начался
Акрон
Тольятти
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

— Как проходит подготовка к «Акрону»?
— Всё в штатном режиме. Восстанавливаемся. Все ребята подходят на одном уровне.

— Есть давление, что в матче с «Акроном» нужно победить любой ценой?
— Давления нет. Но то, что победить нужно любой ценой, это точно. Мы к этому готовы. Выйдем как на бой. Для нас это важный матч. Надеюсь, что мы все идём к одной цели и стремимся к одному.

— Что скажешь о сопернике?
— Плохо начали, но для них это тоже очень важный матч будет, чтобы восстановить своё психологическое состояние и исправить турнирное положение. Игра не будет лёгкой, — приводит слова Ненахова официальный сайт «Локомотива».

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