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Раиса Симплисио поделилась инсайдом о трансфере Луиса Энрике из «Зенита» во «Фламенго»

Раиса Симплисио поделилась инсайдом о трансфере Луиса Энрике из «Зенита» во «Фламенго»
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Журналист Раиса Симплисио поделилась информацией о сумме потенциального трансфера вингера сборной Бразилии Луиса Энрике из «Зенита» во «Фламенго».

«В разговоре с человеком, связанным с руководством «Фламенго», подтвердилось, что «Зенит» согласился на план выплат в течение трёх лет, но клуб хочет фиксированную сумму в размере € 35 мли и € 5 млн — в виде бонусов.

Ранее я располагала информацией, что российский клуб согласился на фиксированную сумму в € 30 млн и € 5 млн бонусами, выплачиваемых в течение трёх лет, и что они ждут официального предложения на фирменном бланке в таком формате», — написала Симплисио в соцсети X.

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