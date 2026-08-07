Полузащитник «Спартака» Зобнин: мы настроены выиграть в матче с «Краснодаром»

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин поделился ожиданиями от предстоящего матча 3-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги, в котором красно-белые встретятся с «Краснодаром». Игра пройдёт на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. Встреча запланирована на воскресенье, 9 августа.

«Нас ждёт очень серьёзный матч. «Краснодар» — хорошая и крепкая команда. У нас хорошая атмосфера в команде. Сегодня приехал новичок Даку. Приветствуем его. Нас ждёт интересная игра.

Всегда 50 на 50. Мы играем дома при своих болельщиках. Все настроены выиграть», — передаёт слова Зобнина корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.