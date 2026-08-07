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Полузащитник «Спартака» Зобнин: мы настроены выиграть в матче с «Краснодаром»

Полузащитник «Спартака» Зобнин: мы настроены выиграть в матче с «Краснодаром»
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Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин поделился ожиданиями от предстоящего матча 3-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги, в котором красно-белые встретятся с «Краснодаром». Игра пройдёт на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. Встреча запланирована на воскресенье, 9 августа.

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 3-й тур
09 августа 2026, воскресенье. 20:00 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
Краснодар
Краснодар
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Нас ждёт очень серьёзный матч. «Краснодар» — хорошая и крепкая команда. У нас хорошая атмосфера в команде. Сегодня приехал новичок Даку. Приветствуем его. Нас ждёт интересная игра.

Всегда 50 на 50. Мы играем дома при своих болельщиках. Все настроены выиграть», — передаёт слова Зобнина корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

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