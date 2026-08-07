Роман Зобнин рассказал, как встретил Мирлинда Даку после перехода в «Спартак»

Полузащитник и капитан московского «Спартака» Роман Зобнин рассказал, как встретил нового нападающего команды Мирлинда Даку.

«Сегодня первый день. Только знакомимся. Ему нужно время для адаптации, чтобы познакомиться с ребятами, требованиями и со всем остальным. Чем раньше адаптируется, тем будет лучше. Поздоровались с ним и обменялись парой слов», — передаёт слова Зобнина корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Даку играл за «Рубин» с лета 2023 года. За период карьеры в казанском клубе 28-летний форвард принял участие в 93 матчах во всех турнирах, в которых отметился 38 голами и 13 результативными передачами.