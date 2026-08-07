Игрок «Спартак» Зобнин: надеюсь, у Барко всё наладится с контрактом, мы его любим

Капитан московского «Спартака» Роман Зобнин высказался о ситуации одноклубника Эсекьеля Барко в клубе. Ранее сообщалось, что стороны ведут переговоры о продлении контракта, который подходит к концу летом следующего года.

«Все мы любим Барко. Он делает разницу. Надеюсь, что у него всё наладится в плане контракта. Все видят его роль. Очень качественный футболист. Очень хочется, чтобы он был как можно дольше в команде», — передаёт слова Зобнина корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Барко перешёл в «Спартак» в январе 2024 года из аргентинского «Ривер Плейт». Ранее сообщалось, что футболист хочет вернуться в Южную Америку.