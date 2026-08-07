Мануэль Нойер поделился впечатлениями от победы над «Астон Виллой» в контрольном матче
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Голкипер «Баварии» Мануэль Нойер высказался о победе мюнхенцев в товарищеском матче с «Астон Виллой» (2:1). Команды играли на стадионе «Спортивный парк Кай Так» в Гонконге.
Товарищеские матчи (клубы) — 2026
07 августа 2026, пятница. 15:00 МСК
Бавария
Мюнхен, Германия
Окончен
2 : 1
Астон Вилла
Бирмингем, Англия
1:0 Джэ – 37' 2:0 Диас – 74' 2:1 Гомес – 83'
«Для нас было важно выиграть этот матч у одной из сильнейших команд Премьер-лиги, которая тоже вышла в Лигу чемпионов. Это было непросто, но мы показали себя очень хорошо, и я очень доволен. Мы всегда стремимся к тому, чтобы стать лучше и отработать базовые навыки. Именно этому пытаются как можно быстрее научиться молодые игроки, которые приходят в команду. Они проявили себя очень здорово», — приводит слова Нойера Bayern & Germany в соцсети X.
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