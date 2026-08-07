Роман Зобнин: давайте не будем восхвалять Полеха, столько талантов пропало

Капитан московского «Спартака» Роман Зобнин высказался о 16-летнем форварде команды Павле Полехе. Ранее нападающий стал самым молодым автором гола в истории красно-белых, отличившись в матче 1-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Оренбургом» (5:1).

«Столько было талантов и звёзд — и они пропали. Если мы хотим видеть российских футболистов, то давайте не будем их завышать до небес. Все ребята хотят. Когда-то получается, а когда-то – нет. Главное, чтобы понимали своё назначение в клубе. Восхвалять… Я бы чуть-чуть скромнее относился в отношении наших ребят.

Я говорю ребятам опредлённые вещи. Путь у них будет долгий, если они правильно будут относиться к делу. Чтобы они занимались делом, а не чем-то ещё», — передаёт слова Зобнина корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.