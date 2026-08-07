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Роман Зобнин: давайте не будем восхвалять Полеха, столько талантов пропало

Роман Зобнин: давайте не будем восхвалять Полеха, столько талантов пропало
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Капитан московского «Спартака» Роман Зобнин высказался о 16-летнем форварде команды Павле Полехе. Ранее нападающий стал самым молодым автором гола в истории красно-белых, отличившись в матче 1-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Оренбургом» (5:1).

Fonbet Кубок России . Группа A. 1-й тур
05 августа 2026, среда. 18:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
5 : 1
Оренбург
Оренбург
1:0 Солари – 26'     2:0 Угальде – 33'     3:0 Угальде – 52'     4:0 Умяров – 79'     4:1 Голыбин – 81'     5:1 Полех – 84'    

«Столько было талантов и звёзд — и они пропали. Если мы хотим видеть российских футболистов, то давайте не будем их завышать до небес. Все ребята хотят. Когда-то получается, а когда-то – нет. Главное, чтобы понимали своё назначение в клубе. Восхвалять… Я бы чуть-чуть скромнее относился в отношении наших ребят.

Я говорю ребятам опредлённые вещи. Путь у них будет долгий, если они правильно будут относиться к делу. Чтобы они занимались делом, а не чем-то ещё», — передаёт слова Зобнина корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

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