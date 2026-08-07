Зобнин ответил на вопрос о реакции болельщиков «Спартака» на переход Даку в команду

Полузащитник московского «Спартака» Роман Зобнин прокомментировал реакцию болельщиков красно-белых на переход форварда Мирлинда Даку в команду. Ранее фанаты красно-белых выступили против трансфера из-за позиции албанского футболиста по конфликту между Сербией и Косовом.

— Что с реакцией болельщиков на Даку?

— Мне важно, чтобы футболисты выкладывались на футбольном поле. Если это будет происходить, остальное мне неважно, — передаёт слова Зобнина корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Мирлинд Даку перешёл в «Спартак» из казанского «Рубина». Ранее сообщалось, что красно-белые активировали опцию выкупа игрока в размере € 11 млн.