«Время ещё есть». Зобнин — о планах после завершения контракта со «Спартаком»

Капитан и полузащитник московского «Спартака» Роман Зобнин ответил на вопрос о возможном завершении карьеры после нынешнего сезона.

— Ты переподписал контракт зимой. Есть мысли, что твоя карьера продолжится после лета 2027 года?

— Я продлил контракт. Есть ещё время. Пока контракт действует — я играю в футбол.

— Но ты реально говорил, что можешь закончить?

— Я мыслил с той точки зрения, что у меня заканчивается контракт. Сейчас у меня есть контракт. Я готов полностью себя отдавать «Спартаку», — передаёт слова Зобнина корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Зобнин выступает за «Спартак» с 2016 года. В составе красно-белых футболист провёл 311 матчей во всех турнирах, в которых забил 23 мяча и сделал 22 результативные передачи.