«Я родился в Иркутске». Зобнин — об отсутствии горячей воды на стадионе «Ахмата»

Капитан и полузащитник московского «Спартака» Роман Зобнин высказался об отсутствии горячей воды в раздевалке команды после выездного матча 2-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги с «Ахматом» (1:2).

«Как справились с холодной водой? Искупались, освежились. Было жарко в Грозном. Холодный душ был самое то. Я родился в Иркутске. Вы не представляете, где я жил, в каком доме. Для меня выключение горячей воды ничего не значит. Если выключают, то, значит, потерпим», — передаёт слова Зобнина корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

На данный момент «Спартак» с шестью очками располагается на второй строчке в турнирной таблице РПЛ.