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«Я родился в Иркутске». Зобнин — об отсутствии горячей воды на стадионе «Ахмата»

«Я родился в Иркутске». Зобнин — об отсутствии горячей воды на стадионе «Ахмата»
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Капитан и полузащитник московского «Спартака» Роман Зобнин высказался об отсутствии горячей воды в раздевалке команды после выездного матча 2-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги с «Ахматом» (1:2).

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 2-й тур
02 августа 2026, воскресенье. 20:30 МСК
Ахмат
Грозный
Окончен
1 : 2
Спартак М
Москва
1:0 Касинтура – 5'     1:1 Ву – 39'     1:2 Барко – 90+1'    
Удаления: Касинтура – 76' / нет

«Как справились с холодной водой? Искупались, освежились. Было жарко в Грозном. Холодный душ был самое то. Я родился в Иркутске. Вы не представляете, где я жил, в каком доме. Для меня выключение горячей воды ничего не значит. Если выключают, то, значит, потерпим», — передаёт слова Зобнина корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

На данный момент «Спартак» с шестью очками располагается на второй строчке в турнирной таблице РПЛ.

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