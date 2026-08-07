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«Гранада» объявила о расторжении контракта с Лука Зиданом

«Гранада» объявила о расторжении контракта с Лука Зиданом
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Испанская «Гранада» объявила о расторжении контракта с вратарём Лука Зиданом, сыном легендарного французского полузащитника Зинедина Зидана.

«Футбольный клуб «Гранада» и вратарь Лука Зидан достигли соглашения о расторжении контрактных отношений, которые их связывали.

Французский вратарь прибыл в клуб летом 2024 года и покидает его после того, как провёл в общей сложности 45 матчей в Ла Лиге и Кубке Испании в красно-белой футболке.

Клуб благодарит Лука Зидана за самоотверженность, проявленную в течение этих двух сезонов, а также желает ему удачи в его следующих профессиональных задачах», — сообщает официальный сайт «Гранады».

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