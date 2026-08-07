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Кристиан Киву высказался о трансферах «Интера» в летнее межсезонье

Кристиан Киву высказался о трансферах «Интера» в летнее межсезонье
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Главный тренер «Интера» Кристиан Киву прокомментировал трансферы миланского клуба в летнее межсезонье. Ранее команду покинули вратарь Ян Зоммер и защитник Дензел Думфрис, при этом «нерадзурри» подписали голкипера Ивана Проведеля и и экс-игрока «Манчестер Сити» Джона Стоунза.

«Мы спокойны, осознаём ценность состава. Нам нужно поднять уровень игры, чтобы заполнить пробелы, которые пока что есть. Сроков нет, потому что трансферное окно долгое, требуется терпение. Наши трансферы на правый фланг не осуществились по разным причинам. Мы работаем над усилением состава и приобретением опытных игроков. Давайте оставим наших руководителей в покое», — приводит слова Киву La Gazzetta dello Sport.

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