Экс-защитник «Арсенала» Такэхиро Томиясу пополнил состав «Кристал Пэлас»

«Кристал Пэлас» на официальном сайте объявил о переходе в команду защитника сборной Японии Такэхиро Томиясу в качестве свободного агента.

Футболист будет выступать за лондонскую команду под номером 17. О деталях контракта японца с «Кристал Пэлас» не сообщается.

«С нетерпением жду начала работы. Этот клуб сейчас в отличной форме, взял три титула за два сезона. Именно здесь я и хочу играть», — приводит слова Томиясу пресс-служба «стекольщиков».

По итогам прошлого сезона английской Премьер-лиги «Кристал Пэлас» занял 15-е место в турнирной таблице. Ранее японец выступал за «Арсенал», а вторую часть прошлого сезона он провёл в «Аяксе».