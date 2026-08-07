У «Челси» 41 игрок за 25 дней до конца трансферного окна. Алонсо хочет продать 16 — BBC

Главный тренер «Челси» Хаби Алонсо хочет сократить число футболистов основной команды до 25 человек. Как сообщает издание BBC, испанский специалист намерен значительно сократить основной состав, в котором на текущий момент числится 41 человек.

По данным источника, у «синих» не возникнет проблем при регистрации состава, но Алонсо готов продать или отправить в аренду большую группу игроков, поскольку лондонцы не будут участвовать в еврокубках в сезоне-2026/2027.

Таким образом, в летнее трансферное окно, до закрытия которого в Англии осталось 25 дней, «Челси» необходимо найти новое место работы 16 футболистам.