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Франк Лебёф: «Челси» придётся расстаться с некоторыми футболистами

Франк Лебёф: «Челси» придётся расстаться с некоторыми футболистами
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Бывший футболист сборной Франции Франк Лебёф высказался о ситуации «Челси» с внушительным числом игроков в заявке.

«У «Челси» сейчас, насколько помню, 45 футболистов. Клубу придётся расстаться с некоторыми из них. Разумеется, Хаби Алонсо должен выбрать подходящих ему игроков, однако продать нужно будет как минимум 15 человек. Это просто безумие, но он должен это сделать, иначе он просто не сможет работать.

В такой ситуации ты не сможешь каждый день работать должным образом, делая так, чтобы у всей команды был правильный настрой. Будет трудно. Алонсо расстанется с теми игроками, которые ему не нужны, потому что, независимо от того, останутся они или нет, эти игроки станут создавать проблемы в раздевалке», — приводит слова Лебёфа ESPN.

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