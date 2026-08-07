Защитник «Ростова» Лангович ответил, мотивирует ли его присутствие Карпина на матчах

Защитник «Ростова» Андрей Лангович ответил, является ли присутствие на трибунах главного тренера сборной России Валерия Карпина для него мотивирующим фактором. Специалист посетил матч 2-го тура Альфа-Банк РПЛ, в котором ростовчане одолели «Родину» (4:2), игра проходила на стадионе «Арена-Химки». Ранее Карпин возглавлял жёлто-синих.

«В Новогорске Карпин часто появляется, это не секрет. У нас здесь проходили сборы, он тоже здесь присутствовал, и сборная опять же. Поэтому я увидел его ещё до матча.

По поводу мотивации… Честно говоря, понятное дело, что это плюс, когда понимаешь после встречи, что за тобой наблюдал тренер сборной, но, опять же, я с Валерием Георгиевичем работал четыре года. Для меня то, что он присутствует на матче, не мотивация. Я и так прекрасно понимаю, что я профессионал своего дела, выхожу на поле, и у меня есть одна цель — выиграть этот матч.

Да, приятно, что Валерий Георгиевич Карпин на матче, но большей мотивации от этого у меня не будет. В каждой встрече, независимо от её накала, я буду играть так же», — сказал Лангович в эфире «Матч Премьер».