15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Защитник «Ростова» Лангович ответил, мотивирует ли его присутствие Карпина на матчах

Защитник «Ростова» Лангович ответил, мотивирует ли его присутствие Карпина на матчах
Комментарии

Защитник «Ростова» Андрей Лангович ответил, является ли присутствие на трибунах главного тренера сборной России Валерия Карпина для него мотивирующим фактором. Специалист посетил матч 2-го тура Альфа-Банк РПЛ, в котором ростовчане одолели «Родину» (4:2), игра проходила на стадионе «Арена-Химки». Ранее Карпин возглавлял жёлто-синих.

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 2-й тур
31 июля 2026, пятница. 20:00 МСК
Родина
Москва
Окончен
2 : 4
Ростов
Ростов-на-Дону
1:0 Посо – 4'     1:1 Комаров – 16'     1:2 Крижан – 52'     1:3 Лангович – 56'     2:3 Сако – 74'     2:4 Шанталий – 90'    

«В Новогорске Карпин часто появляется, это не секрет. У нас здесь проходили сборы, он тоже здесь присутствовал, и сборная опять же. Поэтому я увидел его ещё до матча.

По поводу мотивации… Честно говоря, понятное дело, что это плюс, когда понимаешь после встречи, что за тобой наблюдал тренер сборной, но, опять же, я с Валерием Георгиевичем работал четыре года. Для меня то, что он присутствует на матче, не мотивация. Я и так прекрасно понимаю, что я профессионал своего дела, выхожу на поле, и у меня есть одна цель — выиграть этот матч.

Да, приятно, что Валерий Георгиевич Карпин на матче, но большей мотивации от этого у меня не будет. В каждой встрече, независимо от её накала, я буду играть так же», — сказал Лангович в эфире «Матч Премьер».

Материалы по теме
ЦСКА — «Ростов». Стресс-тест для Торопа
ЦСКА — «Ростов». Стресс-тест для Торопа
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android