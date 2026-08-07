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Киву ответил на вопрос, кто является главным конкурентом «Интера» в борьбе за скудетто

Киву ответил на вопрос, кто является главным конкурентом «Интера» в борьбе за скудетто
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Главный тренер «Интера» Кристиан Киву ответил на вопрос, кто является главным соперником миланского клуба в борьбе за скудетто в сезоне-2026/2027 Серии А.

— Кто будет самым грозным соперником в следующем сезоне?
— Я ещё не думал, но привычные команды доставят нам немало хлопот. Все хотят бросить вызов чемпионам Италии, считая нас командой, которую необходимо победить, — приводит слова Киву La Gazzetta dello Sport.

В минувшем сезоне «Интер» досрочно выиграл Серию А, по итогам чемпионата набрав 87 очков. Отрыв от ставшего вторым «Наполи» составил 11 очков. Помимо этого, «нерадзурри» взяли Кубок Италии.

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