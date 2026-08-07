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Переговоры «Зенита» и «Фламенго» по Луису Энрике зашли в тупик, известна причина — Globo

Переговоры «Зенита» и «Фламенго» по Луису Энрике зашли в тупик, известна причина — Globo
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Переговоры между бразильским «Фламенго» и российским «Зенитом» по трансферу вингера сине-бело-голубых Луиса Энрике зашли в тупик. Как сообщает издание Globo, стороны достигли соглашения о сумме в € 35 мли и € 5 млн — в виде бонусов, а бразильцы добились от игрока согласия на переход, но президент «Фламенго» Луис Эдуардо Баптиста заблокировал сделку.

По данным источника, Баптиста заявил, что не может выделить на трансфер сумму, превышающую € 20-25 млн. Прежние условия с «Зенитом» согласовывал спортивный директор Жозе Боту.

Ранее сообщалось, что «Зенит» готов был пойти на уступки в вопросе срока выплат и предоставить рассрочку на три года. Ещё одной причиной срыва переговоров называется большое число посредников в сделке — по двое с каждой стороны.

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