Инсайдер назвал игрока, который покинет «Реал» после прихода Диоманде и перейдёт в АПЛ

Бразильский форвард мадридского «Реала» Эндрик покинет клуб после трансфера ивуарийца Яна Диоманде из «РБ Лейпциг». Как сообщает инсайдер Рамон Альварес де Мон в соцсети X, агенты игрока уже занимаются поисками клуба для своего клиента в английской Премьер-лиге.

По данным источника, бразилец покинет клуб на условиях аренды. В «Реале» согласились временно расстаться с футболистом и отпустить его в Англию.

По данным СМИ, сумма трансфера Яна Диоманде в «Реал» составила € 125 млн, а при достижении определённых условий с учётом бонусов переход может обойтись «сливочным» в € 140 млн. Эндрик провёл вторую половину прошлого сезона на правах аренды в «Лионе».