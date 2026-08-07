Алдервейрелд: Рашфорд стал бы очень хорошим приобретением для «Тоттенхэм Хотспур»

Бывший защитник сборной Бельгии и «Тоттенхэм Хотспур» Тоби Алдервейрелд посоветовал нападающему «Манчестер Юнайтед» Маркусу Рашфорду перейти в стан лилейно-белых.

«Я большой поклонник Маркуса Рашфорда. Как и любому футболисту, ему просто нужна уверенность в себе. Это очень прямолинейный игрок, очень быстрый, он особенно опасен слева, как Сон Хын Мин. Маркус смещается в центр для удара или продвигается по левому флангу, поэтому, на мой взгляд, он стал бы очень хорошим приобретением для «Тоттенхэм Хотспур».

Никогда не знаешь наверняка, но Рашфорд мне очень нравится, хотя ему нужно почувствовать уверенность в себе. Маркус хорошо играл в «Барселоне», однако сейчас настало время проявить себя, потому что нельзя постоянно говорить, что он большой талант. Сейчас время Рашфорда. Он должен решить, что сейчас самое время засиять, но мне очень любопытно посмотреть, где он окажется в этом сезоне», — приводит слова Алдервейрелда Tribal Football.