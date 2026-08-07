Футболисты «Сочи» прибыли в Москву на матч с «Торпедо»

Футболисты «Сочи» долетели в Москву на матч 5-го тура Лиги Pari с «Торпедо». Об этом сообщает телеграм-канал команды из одноимённого города. Встреча пройдёт 8 августа на стадионе «Арена Химки» в 18:00 мск. Ранее стало известно, что южане не смогли вовремя вылететь в столицу России из-за закрытия аэропорта в связи с атаками БПЛА.

В предыдущем туре «Сочи» уступил «Ленинградцу» (1:2), а «Торпедо» — тульскому «Арсеналу» (0:1). После четырёх туров южный клуб занимает 14-е место в турнирной таблице Первой лиги с четырьмя очками, а московская команда располагается на шестой строчке, в её активе семь очков.