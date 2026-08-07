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«Милан» объявил о расторжении контракта с полузащитником Беннасером

«Милан» объявил о расторжении контракта с полузащитником Беннасером
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Алжирский полузащитник Исмаэль Беннасер покинул «Милан». О расторжении контракта с футболистом объявила пресс-служба итальянской команды на официальном сайте. Отмечается, что решение о расставании принято по соглашению сторон.

Ранее сообщалось, что Беннасер близок к переходу в клуб «Аль-Гарафа» из чемпионата Катара. По данным СМИ, переход должен был состояться, когда Беннасер станет свободным агентом. Соглашение алжирца с «Миланом» было рассчитано до лета следующего года.

Минувший сезон Беннасер провёл на правах аренды в загребском «Динамо». За итальянскую команду он выступал с лета 2019 года, а в сезоне-2021/2022 стал с «Миланом» чемпионом страны.

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