«Милан» объявил о расторжении контракта с полузащитником Беннасером

Алжирский полузащитник Исмаэль Беннасер покинул «Милан». О расторжении контракта с футболистом объявила пресс-служба итальянской команды на официальном сайте. Отмечается, что решение о расставании принято по соглашению сторон.

Ранее сообщалось, что Беннасер близок к переходу в клуб «Аль-Гарафа» из чемпионата Катара. По данным СМИ, переход должен был состояться, когда Беннасер станет свободным агентом. Соглашение алжирца с «Миланом» было рассчитано до лета следующего года.

Минувший сезон Беннасер провёл на правах аренды в загребском «Динамо». За итальянскую команду он выступал с лета 2019 года, а в сезоне-2021/2022 стал с «Миланом» чемпионом страны.