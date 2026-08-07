Тренер «Милана» Аморим высказался перед товарищеским матчем с «Челси»

Главный тренер «Милана» Рубен Аморим высказался перед товарищеским матчем с лондонским «Челси». Встреча пройдёт в субботу, 8 августа, в 15:00 мск.

«Я ожидаю хорошей игры на стандартных положениях, это область, над которой нам нужно работать, и важно встретиться с английской командой, потому что они очень сильны в этом плане. Затем есть физический аспект: английский футбол немного отличается от итальянского, но мы также хотим подтянуть физическую форму. Думаю, у нас будут некоторые физические трудности, и я считаю, что это сейчас позитивный момент. Мы также попробуем несколько игровых ситуаций и оценим нескольких игроков, включая Комотто и Диавара.

На следующей неделе мне предстоит принять несколько решений: как видите, группа футболистов очень большая, и мы достигли того момента, когда мне нужно собрать как можно больше информации, чтобы сделать правильный выбор. Я также думаю, что нам нужно улучшить игру с мячом и особенно усовершенствовать действия один в один, потому что, если мы хотим высоко прессинговать, нам нужно быть действительно сильными в индивидуальных единоборствах.

Мы также хотим, чтобы некоторые игроки продолжали хорошо владеть мячом, даже когда они устали. Это цель предсезонной подготовки: физически подготовиться к игре так, как нам нравится, сочетая тактический, технический аспект и варианты, необходимые для каждой игры, потому что каждый противник индивидуален. У нас мало времени, и у нас не так много матчей. Для этого мы должны делать всё быстрее, чем обычно.

Но также очень приятно и волнительно снова видеть Камарда на поле, видеть Комотто и давать игровое время де Винтеру, на которого я возлагаю большие надежды, потому что считаю его отличным игроком. В этом матче я хочу не столько сосредоточиться на сопернике, сколько показать что-то новое и наилучшим образом подготовить команду к игре с «Торино», — приводит слова Аморима La Gazzetta dello Sport.

Напомним, «Милан» встретится с «Торино» в 1-м туре Серии А сезона-2026/2027. Игра пройдёт 23 августа.