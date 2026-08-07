15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тренер «Милана» Аморим высказался перед товарищеским матчем с «Челси»

Тренер «Милана» Аморим высказался перед товарищеским матчем с «Челси»
Комментарии

Главный тренер «Милана» Рубен Аморим высказался перед товарищеским матчем с лондонским «Челси». Встреча пройдёт в субботу, 8 августа, в 15:00 мск.

Товарищеские матчи (клубы) — 2026
08 августа 2026, суббота. 15:00 МСК
Челси
Лондон, Англия
Не начался
Милан
Милан, Италия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Я ожидаю хорошей игры на стандартных положениях, это область, над которой нам нужно работать, и важно встретиться с английской командой, потому что они очень сильны в этом плане. Затем есть физический аспект: английский футбол немного отличается от итальянского, но мы также хотим подтянуть физическую форму. Думаю, у нас будут некоторые физические трудности, и я считаю, что это сейчас позитивный момент. Мы также попробуем несколько игровых ситуаций и оценим нескольких игроков, включая Комотто и Диавара.

На следующей неделе мне предстоит принять несколько решений: как видите, группа футболистов очень большая, и мы достигли того момента, когда мне нужно собрать как можно больше информации, чтобы сделать правильный выбор. Я также думаю, что нам нужно улучшить игру с мячом и особенно усовершенствовать действия один в один, потому что, если мы хотим высоко прессинговать, нам нужно быть действительно сильными в индивидуальных единоборствах.

Мы также хотим, чтобы некоторые игроки продолжали хорошо владеть мячом, даже когда они устали. Это цель предсезонной подготовки: физически подготовиться к игре так, как нам нравится, сочетая тактический, технический аспект и варианты, необходимые для каждой игры, потому что каждый противник индивидуален. У нас мало времени, и у нас не так много матчей. Для этого мы должны делать всё быстрее, чем обычно.

Но также очень приятно и волнительно снова видеть Камарда на поле, видеть Комотто и давать игровое время де Винтеру, на которого я возлагаю большие надежды, потому что считаю его отличным игроком. В этом матче я хочу не столько сосредоточиться на сопернике, сколько показать что-то новое и наилучшим образом подготовить команду к игре с «Торино», — приводит слова Аморима La Gazzetta dello Sport.

Напомним, «Милан» встретится с «Торино» в 1-м туре Серии А сезона-2026/2027. Игра пройдёт 23 августа.

Материалы по теме
Не стало Франко Барези. Вспоминаем все достижения легенды «Милана»
Истории
Не стало Франко Барези. Вспоминаем все достижения легенды «Милана»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android