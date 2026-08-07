15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Обе стороны приняли верное решение». Гендиректор «Брайтона» — об уходе Уэлбека из клуба

«Обе стороны приняли верное решение». Гендиректор «Брайтона» — об уходе Уэлбека из клуба
Комментарии

Генеральный директор «Брайтон энд Хоув Альбион» Пол Барбер прокомментировал переход 35-летнего нападающего Дэнни Уэлбека в «Челси».

«Мы понимаем эмоции, которые вызвал этот трансфер — мы все чувствуем одно и то же, ведь Дэнни — замечательный футболист, на протяжении всех шести лет он это показывал. Но на всё происходящее нужно посмотреть более прагматично с точки зрения бизнеса, также приняв во внимание качество состава, которым располагает Фабиан [Хюрцелер] перед новым сезоном.

Если бы мы выпустили Дэнни в стартовых четырёх-пяти матчах и он получил бы травму, то появились бы разговоры в духе «почему мы так сильно полагаемся на 35-летнего футболиста?» или «это просто смешно — нужно было раньше думать».

Мы думаем обо всём этом, думаем тщательно и в итоге пришли к тому выводу, к которому пришли, то же касается и самого Дэнни. Мы считаем, что обе стороны приняли верное решение», — цитирует Барбера Goal.com.

Материалы по теме
У «Челси» 41 игрок за 25 дней до конца трансферного окна. Алонсо хочет продать 16 — BBC
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android