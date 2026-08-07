«Обе стороны приняли верное решение». Гендиректор «Брайтона» — об уходе Уэлбека из клуба

Генеральный директор «Брайтон энд Хоув Альбион» Пол Барбер прокомментировал переход 35-летнего нападающего Дэнни Уэлбека в «Челси».

«Мы понимаем эмоции, которые вызвал этот трансфер — мы все чувствуем одно и то же, ведь Дэнни — замечательный футболист, на протяжении всех шести лет он это показывал. Но на всё происходящее нужно посмотреть более прагматично с точки зрения бизнеса, также приняв во внимание качество состава, которым располагает Фабиан [Хюрцелер] перед новым сезоном.

Если бы мы выпустили Дэнни в стартовых четырёх-пяти матчах и он получил бы травму, то появились бы разговоры в духе «почему мы так сильно полагаемся на 35-летнего футболиста?» или «это просто смешно — нужно было раньше думать».

Мы думаем обо всём этом, думаем тщательно и в итоге пришли к тому выводу, к которому пришли, то же касается и самого Дэнни. Мы считаем, что обе стороны приняли верное решение», — цитирует Барбера Goal.com.