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Зарплаты Рашфорда и Онана в «МЮ» выросли на 25% из-за выхода в Лигу чемпионов — Telegraph

Зарплаты Рашфорда и Онана в «МЮ» выросли на 25% из-за выхода в Лигу чемпионов — Telegraph
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Оклады форварда Маркуса Рашфорда и голкипера Андре Онана в «Манчестер Юнайтед» выросли на 25% за год. Как сообщает издание The Telegraph, это произошло благодаря выходу клуба в Лигу чемпионов УЕФА по итогам минувшего сезона.

При этом Рашфорд и Онана не провели ни одной минуты на поле в матчах «Манчестер Юнайтед» в сезоне-2025/2026. Англичанин был отдан в аренду в испанскую «Барселону», а камерунец, также на правах аренды, отыграл год в составе турецкого «Трабзонспора». Таким образом, зарплата Рашфорда превысила отметку в € 18 млн в год. По данным источника, такое увеличение расходов не позволяет «Манчестер Юнайтед» осуществлять новые сделки.

Сообщается, что некоторое время назад политика клуба была пересмотрена, и теперь, чтобы получить повышение зарплаты при выходе в ЛЧ, необходимо провести более 60% матчей. Так, на прибавку к окладу не смог рассчитывать нападающий Джошуа Зиркзее. Контракты Рашфорда и Онана были заключены до введения новых правил.

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