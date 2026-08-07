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«Ренн» объявил о продлении контракта с главным тренером Франком Эзом

«Ренн» объявил о продлении контракта с главным тренером Франком Эзом
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Французский «Ренн» на официальном сайте сообщил о продлении соглашения с главным тренером команды Франком Эзом.

Срок действия нового трудового договора специалиста с «Ренном» рассчитан до лета 2028 года.

«Работать в «Ренне» — это огромное удовольствие и радость. С каждым днём это удовольствие становится всё больше, потому что я доволен тем, что мы делаем, а также реакцией игроков и тренерского штаба. В ходе этой работы наблюдается много обнадёживающих моментов. Мы знаем, что в футболе нужно стремиться к тому, чтобы такие моменты продолжались, но в любом случае сейчас — прекрасный момент», — приводит слова Эза пресс-служба клуба.

Тренер возглавил красно-чёрных в феврале 2026 года. По итогам прошлого сезона команда заняла шестое место в турнирной таблице Лиги 1.

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