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Спортивный директор «Ньюкасла» подтвердил переход Бруно Гимарайнса в «Арсенал»

Спортивный директор «Ньюкасла» подтвердил переход Бруно Гимарайнса в «Арсенал»
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Спортивный директор «Ньюкасла» Росс Уилсон подтвердил переход бразильского полузащитника Бруно Гимарайнса в лондонский «Арсенал». Как сообщали СМИ, сумма трансфера составит £ 75 млн (€ 87,75 млн).

«Он наш капитан и очень важен для нашей команды. Но к разговору о цене – это мировой рекорд для футболиста в его возрасте.

Нам пришлось взвесить все за и против. Бруно очень уважительно дал нам понять, что хочет уйти и двигаться дальше. Это не всегда означает, что футболист может уйти, но это повлияло на наши планы, когда мы говорим об определённом диапазоне сумм.

Нельзя сказать, что продажа Бруно была частью нашей стратегии и мы думали об этом летом – это не так. Но мы должны быть гибкими и реагировать на происходящее», – приводит слова Уилсона Sky Sports.

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