Полузащитник сборной Бельгии Мангала перешёл из «Лиона» в «Хетафе» на правах аренды

Футбольный клуб «Хетафе» на официальном сайте объявил об аренде полузащитника сборной Бельгии и «Лиона» Ореля Мангала.

Арендный договор футболиста с испанским клубом рассчитан до конца сезона-2026/2027.

Срок действия нынешнего трудового договора Мангала с «Лионом» рассчитан до лета 2028 года. По данным сайта Transfermarkt, текущая рыночная стоимость бельгийца составляет € 9 млн. В 15 матчах прошлого клубного сезона он отдал одну голевую передачу. Мангала является воспитанником «Андерлехта», на взрослом уровне он также выступал за «Штутгарт», «Гамбург», «Ноттингем Форест» и «Эвертон». За сборную Бельгии хавбек играет с 2022-го.